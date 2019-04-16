شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: بحيرات كثيرة من الميثان السائل على سطح أحد أقمار زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم العلماء الصورة الأوضح حتى الآن لأحد أكثر ملامح المجموعة الشمسية غرابة، وهى بحيرات فى المنطقة القطبية الشمالية على سطح القمر تيتان أحد أقمار كوكب زحل، لكنها بحيرات من الميثان السائل.

وبتحليل المعلومات التى حصلت عليها مركبة الفضاء كاسينى التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قبل أن تنهى مهمتها فى 2017 بالاحتراق فى غلاف زحل، توصل العلماء إلى أن بعض بحيرات تيتان الباردة المكونة من الهيدروكربونات السائلة فى هذه المنطقة عميقة فى حين قد تكون هناك بحيرات أخرى ضحلة وموسمية.

ولا توجد سوائل على سطح أى جسم فى المجموعة الشمسية إلا تيتان وكوكب الأرض، لكن توجد على سطح تيتان بحيرات وأنهار وبحار من الهيدروكربونات وهى عبارة عن مركبات من الهيدروجين والكربون شبيهة بالمكونات الرئيسية للنفط والغاز الطبيعى.

ووصف الباحثون هذه التضاريس بأنها أشبه بهضاب تطل على المناظر الطبيعية القريبة وبها بحيرات من السوائل بعمق أكثر من مئة متر تتكون أساسا من الميثان، ويعتقد العلماء أن البحيرات تشكلت عندما تحللت الصخور المحيطة كيماويا وانهارت.

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وقال العلماء أيضا إن "البحيرات الشبح" تبدو خلال فصل الشتاء عريضة وضحلة لكنها تتبخر أو تُستنزف خلال فصل الربيع وهى عملية تستغرق سبع سنوات على تيتان.

والاكتشاف يوفر دليلا آخر على الدورة الهيدرولوجية على سطح تيتان عندما تمطر السحب هيدروكربونات سائلة تتدفق عبر سطح القمر ثم تتبخر ثانية إلى السماء، ويشبه ذلك دورة المياه على الأرض.