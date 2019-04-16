شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الحلقة الأولى من Game of Thrones الأعلى قرصنة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد مسلسل صراع العروش Game of Thrones فى موسمه الثامن للعرض، إذ قام 17.4 مليون شخص بمشاهدة بداية الموسم الأخير، إذ يعد مسلسل جيم أوف ثرونز واحدا من أكثر المحتويات المقرصنة على شبكة الإنترنت العالمية، فوفقا لتقرير على TorrentFreak، قال مشغل موقع تورنت شهير إن العرض الأول لـ GoT أدى إلى زيادة بنسبة 20 ٪ من زوار الموقع.
ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فمن حيث القيمة الحقيقية، كان هناك حوالى 120 ألف شخص يشاركون نسخ غير قانونية من الحلقة الأولى عندما وصلت للمشاهدين خلال اليومين الماضيين، ولعل جزءا من السبب الذى يجعل الناس يشاركون فى أعمال قرصنة غير قانونية، هو تجنب الاضطرار إلى دفع ثمن المحتوى.
ولكن فى حالة GoT، يمكن أيضًا التحايل على التوقيت الجغرافى للشخص الذى يشاهد الحلقات، فنجد أنها تبث فى الولايات المتحدة قبل أن تبث فى المملكة المتحدة على سبيل المثال، لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن أرقام القرصنة قد انخفضت بشكل عام عندما يتعلق الأمر بمشاركة حلقات GoT، حيث بلغت ذروتها فى عام 2015 عندما كان ربع مليون شخص يشاركون أحدث حلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تقرير: الحلقة الأولى من Game of Thrones الأعلى قرصنة على الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.