شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الحلقة الأولى من Game of Thrones الأعلى قرصنة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد مسلسل صراع العروش Game of Thrones فى موسمه الثامن للعرض، إذ قام 17.4 مليون شخص بمشاهدة بداية الموسم الأخير، إذ يعد مسلسل جيم أوف ثرونز واحدا من أكثر المحتويات المقرصنة على شبكة الإنترنت العالمية، فوفقا لتقرير على TorrentFreak، قال مشغل موقع تورنت شهير إن العرض الأول لـ GoT أدى إلى زيادة بنسبة 20 ٪ من زوار الموقع.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فمن حيث القيمة الحقيقية، كان هناك حوالى 120 ألف شخص يشاركون نسخ غير قانونية من الحلقة الأولى عندما وصلت للمشاهدين خلال اليومين الماضيين، ولعل جزءا من السبب الذى يجعل الناس يشاركون فى أعمال قرصنة غير قانونية، هو تجنب الاضطرار إلى دفع ثمن المحتوى.

ولكن فى حالة GoT، يمكن أيضًا التحايل على التوقيت الجغرافى للشخص الذى يشاهد الحلقات، فنجد أنها تبث فى الولايات المتحدة قبل أن تبث فى المملكة المتحدة على سبيل المثال، لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن أرقام القرصنة قد انخفضت بشكل عام عندما يتعلق الأمر بمشاركة حلقات GoT، حيث بلغت ذروتها فى عام 2015 عندما كان ربع مليون شخص يشاركون أحدث حلقة.