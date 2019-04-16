شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تطلق "الوضع المظلم" لتطبيق ماسنجر عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر من إطلاقها بشكل تجريبى للمستخدمين، أعلنت شبكة فيس بوك إطلاق ميزة "الوضع المظلم" عالميا لكافة مستخدمى ماسنجر، وذلك سواء لمستخدم نظام أندرويد أو iOS، على أن تكون طريقة التفعيل بالانتقال إلى إعدادات ماسنجر، والتبديل فورًا لتنشيط الوضع المظلم على جميع واجهات التطبيق، بحسب ما نشرته المدونة الرسمية لماسنجر.

وكان فى السابق يمكن للمستخدمين تمكين الوضع المظلم، من خلال إرسال رمز هلال القمر للأصدقاء، حيث اعترفت فيس بوك بهذه الطريقة لكى يتمكن المستخدمين من تفعيله، مع تقديم بعض الوعود بوضعها فى إعدادات التطبيق نفسه وللجميع.

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وتعمل ميزة "الوضع المظلم" على تحويل شاشة الدردشة من الأبيض إلى الأسود، لتقليل إضاءة الشاشة لحماية العين فى بيئة ذا إضاءة منخفضة، فضلًا عن توفير بطارية الهاتف، خاصة للهواتف التى تمتلك شاشات OLED.