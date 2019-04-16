فيديو.. حظر لعبة بابجي والقبض على لاعبيها

ندى فتح الله

عرضت فضائية "الآن"، تقريرًا خاصًا بـ لعبة "بابجي" التي انتشرت بين الشباب والأطفال في الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه.

وذكر التقرير حظر السلطات في نيبال اللعبة على الهواتف الذكية والحواسيب، حيث إن اللعبة فكرتها تقوم على العنف الشديد الذي له تأثير سلبي على الأطفال.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي أقدمت السلطات الهندية على تقييد اللعبة، إضافةً إلى اعتقال 10 من طلبة الجامعات؛ بسبب لعبهم لها بعد قرار التقييد.

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