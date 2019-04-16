الآن| استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2019 وطرق السداد

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف الأرضي، لشهر إبريل 2019، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري وحتى 15 مايو المقبل، لمدة شهر.

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل بنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سداداها في السنترال مباشرة.

جدير بالذكر أن فاتورة التيلفون الأرضي تصدر كل ثلاثة أشهر، وفي حالة عدد السداد لمدة 6 أشهر، سوف تقع عليك غرامة تأخير، وإذا تجاوزت المدة المحددة من المحتمل أن يتم إلغاء الخدمة.

وللاستعلام عن قيمة فاتورة إبريل للهاتف الأرضي ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg