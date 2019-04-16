سوني تطلق خدمة النقل التشاركي S.Ride في اليابان

أعلنت شركة سوني اليوم الثلاثاء رسميًا انضمامها إلى سوق خدمات الركوب، وذلك بإطلاقها خدمة S.Ride في اليابان، التي تأتي في إطار شراكة تضم مجموعة شركات باسم Everybody’s Taxi؛ أعلنت عن تأسيسها في وقت سابق مع عدد من شركات سيارات الأجرة المحلية.

وقالت الشركة اليابانية، التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، مثل التلفزيونات الذكية ومنصات الألعاب والهواتف الذكية، في منشور على مدونتها إن تطبيق S.Ride الجديد متاح للاستخدام اعتبارًا من اليوم، كما يتيح للمستخدمين إيقاف سيارات الأجرة العادية، ويتيح الدفع نقدًا أو ببطاقة ائتمان أو عبر محفظة رقمية مدعومة برمز QR.

وأضافت سوني أن تطبيق S.Ride، التي لا يشير الحرف S فيها إلى سوني بل أن التطبيق “بسيط Simple وذكي Smart وسريع Speedy”، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأماكن حيث يكون الطلب هو الأعلى ليقوم بإرسال السيارات إلى تلك الأماكن.

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يُشار إلى أن سوني كانت قد أعلنت عن تأسيس مجموعة Everyboy’s Taxi نهاية شهر أيار/مايو 2018 عن طريق خدمات الدفع الخاصة بها، وهي تضم 6 شركات متخصصة في خدمات سيارات الأجرة، التي تمتلك أسطولًا يوفر أكثر من 10,000 سيارة.

كما يُشار إلى أن تطبيق S.Ride ليس الأول من نوعه في اليابان، إذ سبق لخدمة التراسل الفوري “لاين” Line، التي تهيمن على السوق هناك، أن أطلقت خدمة مشابهة مع شركات سيارات أجرة محلية في عام 2015، ولكن الخدمة لم تستمر وتم إغلاقها في العام الماضي.