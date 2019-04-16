تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أعلى آداء لهاتف Meizu 16s في AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إختبارات جديدة لآداء هاتف Meizu 16s في AnTuTu سجل الهاتف أعلى آداء بين الإصدارات الجديدة من هواتف الأندوريد.

في إختبارات جديدة لآداء هاتف Meizu 16s في AnTuTu سجل الهاتف تحسينات في الآداء بنسبة 5% عن الإختبارات السابقة للهاتف، وفقاً لنتائج الإختبارات التي نشرت عبر Hong Hansheng من Meizu.

وقد جاء هاتف Meizu 16s بأعلى آداء في إختبارات الأنوية في AnTuTu بين هواتف الأندوريد، حيث تم إختبار آداء الهاتف مع الإصدارات الأخرى من هواتف الأندوريد التي تضم رقاقات معالج Snapdragon 855، أو Kirin 980 أو Exynos 9820 إلى جانب الإصدار الأخير من رقاقات معالج ابل.

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وتشير التوقعات إلى أن هاتف Meizu 16s سيضم شاشة مميزة بأبعاد تتراوح بين 18:9 إلى 18.6:9، أيضاً من المتوقع أن تأتي الشاشة بحجم 6 إلى 6.2 إنش، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، إلى جانب نظام تشغيل الأندوريد Pie وواجهة Flyme 7.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Meizu 16 Pro بتحسينات في الكاميرة مع مستشعر 48 ميجا بيكسل من سوني مع OIS، كما تشير التسريبات إلى أن Meizu ستكشف رسمياً عن الإصدارات الجديدة خلال شهر أبريل أو شهر مايو المقبل.

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