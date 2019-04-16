أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد وصول الهاتفين Motorola Razr 2019 و Moto One Vision

فاطمة أيت طالب - دبي - تتطلع شركة موتورولا لتجديد محفظتها عن طريق إطلاق الهاتفين Motorola Razr 2019 و Moto One Vision. وشهدت سلسلة هواتف Motorola Razr نجاحًا كبيرًا في بداية العقد الماضي مع الهاتف Motorola Razr V3. ومع وصول الهواتف الذكية القابلة للطي، يبدو أن الشركة على إستعداد لإحياء الهاتف Motorola Razr من خلال تزويده بتصميم عصري يستند على شاشة قابلة للطي.

وفي الشهر الماضي، سمعنا بأن الهاتف Motorola Razr 2019 سيضم شاشة قابلة للطي بحجم 6.2 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710. واليوم، تم رصد هذا الهاتف والذي يحمل الإسم الرمزي Voyager وهو يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG، مما يشير إلى أن الإعلان الرسمي أصبح قاب قوسين أو أدنى. وبغض النظر عن الهاتف Motorola Razr 2019، فقد تم كذلك رصد الهاتف Moto One Vision يحصل على نفس الشهادة من نفس الهيئة.

من وصف الشهادة، يمكننا أن نرى بوضوح أن الهاتف سيكون حصريًا لشركة الإتصالات الأمريكية Verizon في الولايات المتحدة، في حين يبقى أن نرى ما إذا كان سيصل للأسواق العالمية أم لا. وعلاوة على ذلك، نرى أيضًا أن الهاتف سيدعم تقنية البلوتوث 5.0. وتشير الشائعات إلى أن سعر الهاتف سيبدأ من 1500$ مما يجعله قادرًا على المنافسة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، فالهاتف Galaxy Fold التابع لشركة سامسونج يكلف 2000$، في حين يكلف الهاتف Huawei Mate X نحو 2600$.

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أما بخصوص الهاتف Moto One Vision، فقد تأكد لنا في الفترة الماضية أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9610، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Motorola One Vision سيضم كاميرتين في الخلف بحيث ستمتاز الكاميرا الأساسية منها بدقة 48 ميغابكسل علمًا أن هذه الأخيرة ستكون قادرة على إلتقاط الصور بدقة 12 ميغابكسل بفضل تقنية البكسلات المتراصة. وستقوم شركة موتورولا أيضًا بتزويد هذه الكاميرا بميزات خاصة، بما في ذلك ” Long Exposure ” و ” Video 3D HDR “. وبغض النظر عن الكاميرا، فالهاتف Motorola One Vision سيضم كذلك بطارية بسعة 3500mAh، وسيتم تقديمه بلونين هما الأزرق والذهبي. سيتم بيع الهاتف في الأسواق الدولية بما في ذلك أمريكا اللاتينية والهند والبرازيل، وسيصل إلى الصين تحت إسم Motorola P40.