Huawei P30 Pro يحصل على أداة للواقع المعزز مصممة لقياس أبعاد العناصر في الواقع

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر تحديث جديد للتو لبعض وحدات Huawei P30 Pro في الصين، وهو التحديث الذي يجلب معه ميزة للواقع المعزز تساعد المستخدمين على قياس أبعاد العناصر في الحياة الواقعية. هذه الأداة عبارة عن تطبيق مستقل يتيح لك قياس الأبعاد مع الإستفادة من كاميرا إستشعار العمق Time Of Flight.

قامت شركة Huawei بالتشويق لهذه الميزة عندما قامت بالكشف عن الهاتف، ولكنها لم تكن متوفرة على الهاتف منذ البداية. بدلا من ذلك، كان من المقرر أن يتم توفيرها للمستخدمين في وقت لاحق، وقد حان هذا الوقت الآن، على الأقل للعملاء في الصين.

في الوقت الذي نكتب فيه هذه المقال، لم يصل هذا التحديث بعد للنسخ العالمية من الهاتف Huawei P30 Pro، وهذا ما يعني بأن شركة Huawei تعمل على إصدار هذا التحديث في الصين فقط في الوقت الراهن. نأمل أن يصل هذا التحديث للوحدات العالمية من الهاتف Huawei P30 Pro في المستقبل القريب حتى يتأتى لنا تجربة هذه الميزة بأنفسنا لمعرفة ما إذا كانت دقيقة بدرجة كافية.