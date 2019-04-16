فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تسريب جديد يكشف لنا عن أسعار الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL القادمين من شركة جوجل في كندا.

ووفقا لهذا التسريب، فالهاتف Google Pixel 3a والمعروف بالإسم الرمزي Sargo سيكلف 649 دولار كندي أي ما يعادل 490 دولار أمريكي، في حين سيكلف الهاتف Google Pixel 3a XL والمعروف بالإسم الرمزي Bonito نحو 799 دولار كندي أي ما يعادل 600 دولار أمريكي. وجدير بالذكر أن هذه الأسعار تتماشى مع الأسعار الألمانية التي تم تسريبها في وقت سابق والتي كشفت لنا بأن الهاتف Google Pixel 3a سيكلف 450 يورو.

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يبلغ سعر كل من Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL نحو 999 دولار كندي و 1129 دولار كندي على التوالي، وبالتالي فالأسعار المقترحة من قبل التسريب الجديد للهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL تبدو معقولة. وبغض النظر عن الأسعار، فقد سمعنا في الفترة الماضية أن الهاتف Google Pixel 3a سيضم شاشة بحجم 5.6 إنش وبدقة +FullHD، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 3a XL شاشة بحجم 6.0 إنش وبدقة +FullHD كذلك. وعندما يتعلق الأمر بالتصميم، فسيبدو كلا الهاتفين مشابهين جدًا للهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، ولكن من المحتمل أن يضما البلاستيك في الخلف بدلاً من الزجاج.