طقس الأربعاء: انحصار الأمطار والأتربة على هذه المناطق (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد، اليومين الماضيين، موجة من الطقس السيئ، تخللها سقوط الأمطار، فضلا عن الرمال والأتربة.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد تحسن الجو

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد تحسن حالة الجو، اعتبارا من الأربعاء، حيث ستنحصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وستهدأ سرعة الرياح، أما التحسن النهائي في الطقس بداية من يوم 29 إبريل، والذي يوافق شم النسيم.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

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وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، في حال وجود أتربة ورمال.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 15

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16