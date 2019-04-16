بعد الأمطار والأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة.. وتكشف موعد انتهاء الموجة السيئة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وشهدت البلاد، الإثنين، موجة من الطقس السيئ، تخللها سقوط الأمطار، فضلا عن الرمال والأتربة.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية، نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد تحسن الجو

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد تحسن حالة الجو، اعتبارا من الأربعاء، حيث ستنعدم فرص سقوط الأمطار، وستهدأ سرعة الرياح، أما التحسن النهائي في الطقس بداية من يوم 29 إبريل، والذي يوافق شم النسيم.

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تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، في حال وجود أتربة ورمال.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 25

دمنهور 13 22

الإسكندرية 13 22

بلطيم 13 22

مطروح 13 20

السلوم 14 20

سيوة 15 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 25

العريش 14 21

رفح 13 20

رأس سدر 15 24

نخل 11 24

نويبع 16 27

طابا 16 26

كاترين 09 21

الطور 18 28

شرم الشيخ 19 31

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 29

الفيوم 15 27

بني سويف 15 27

المنيا 15 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 29

قنا 18 32

الأقصر 19 33

أسوان 19 36

أبو سمبل 20 36

الوادي الجديد 19 31

شلاتين 19 31

أبو رماد 18 31

راس حدربة 20 29

حلايب 20 28