أكبر طائرة في العالم تُجري أول عملية تحليق لها على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Stratolaunch المتخصصة في مجال الصواريخ والطيران، على تطوير أكبر طائرة في العالم منذ فترة. أما وقد قلنا ذلك، فقد أقلعت هذه الطائرة لأول مرة صباح يوم السبت الماضي. يبلغ طول جناح هذه الطائرة العملاقة نحو 385 قدمًا، ويبلغ وزنها 500 آلف رطل مما يجعلها أضخم حتى من طائرات الركاب الكبيرة مثل Airbus A380 و Boeing 747. وقد قامت هذه الطائرة الضخمة بأول عملية تحليق لها من ميناء Mojave Air and Space Port في موجافي بولاية كاليفورنيا.

لا تهدف هذه الطائرة إلى نقل الركاب من نقطة إلى أخرى. لقد تم تصميم هذه الطائرة في الأصل لإطلاق الصواريخ في الجو. إستمرت أول رحلة لهذه الطائرة لأكثر من ساعتين وهبطت بأمان، على الأقل وفقا لشركة Stratolaunch.

تم تصميم هذه الطائرة الضخمة ذات القمرتين للتحليق على إرتفاع يصل إلى 35 آلف قدم حيث يمكن أن تطلق الصواريخ التي تشعل بعد ذلك محركاتها الخاصة ودفع نفسها إلى المدار. لم تكن هناك صواريخ على متن هذه الرحلة التجريبية الأولية، ولكن هناك شركة واحدة على الأقل، وهي شركة Northrop Grumman، قد وقعت إتفاقًا مع شركة Stratolaunch لإطلاق صاروخ Pegasus XL في الفضاء بإستخدام هذه المنصة.

ووفقا للطيار التجريبي إيفان توماس، فقد صرح بالقول : ” كانت الرحلة نفسها سلسة، وهذا بالضبط ما يجب أن تكون عليه الرحلة الأولى “. وأضاف : ” لقد حلقت تمامًا كما لو كنا في محاكاة، وكما توقعنا “. وقالت الشركة كذلك أن أنظمة الطائرة تعمل مثل الساعة وأنها هبطت ” في السوق ” بعد عدة تجاوزات قليلة.