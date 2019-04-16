نظام iOS 13 سيجلب معه الوضع الليلي إلى واجهة نظام التشغيل بالكامل، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كان هناك بعض الحديث حول تطوير شركة آبل للوضع الليلي لنظام iOS، ويشير تقرير جديد إلى أن الإصدار الرئيسي التالي من نظام iOS سيأتي فعلاً مع الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بأكمله. سيكون نظام iOS متأخرًا على الحفلة لأنه أصبح من الممكن فعلاً الحصول على الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بأكمله في نظام الأندرويد.

التقرير الصادر من موقع 9to5mac أشار إلى أن شركة آبل ستجلب الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بأكمله إلى نظام iOS 13. وبالتالي، هذا يعني أن الوضع الليلي سيمتد ليشمل جميع التطبيقات الأصلية التي تأتي بشكل مسبق مع نظام iOS، وسيكون بالتأكيد إضافة مرحب بها لأنه سيخفف الضغط على أعين المستخدمين الذين يميلون إلى إستخدام أجهزتهم في الظلام.

قد تقوم شركة آبل أيضًا بإجراء تحسينات كبيرة على الإنتاجية في لوحيات iPad من خلال ميزات مثل دعم تعدد النوافذ للتطبيقات. وبحسب ما ورد، فسوف تكون لكل نافذة ” لوحة ” خاصة بها يمكن فصلها ونقلها حول الشاشة بحرية كبطاقة. يمكن بعد ذلك تكديس البطاقات وتبديلها بسرعة.

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سيقوم نظام iOS 13 كذلك على ما يبدو بجلب إيماءة جديدة للعودة لا تتطلب من المستخدمين هز أجهزتهم. توقع أن تكشف شركة آبل عن المزيد من المعلومات حول نظام iOS 13 وجميع التحسينات التي ستطال هذا النظام في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 على الرغم من أنه لن يتم إطلاق نظام iOS 13 بشكل رسمي حتى خريف هذا العام.