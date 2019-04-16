انت الان تتابع تفاصيل خبر أول لعبة رياضية من تصميم "الذكاء الاصطناعي".. تعرّف عليها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:48 مساءً - نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن شركة "AKQA" الأمريكية، المهتمة بمنتجات الذكاء الاصطناعي والتقنية، أنها قدّمت أول رياضة على الإطلاق في العالم صُمّمت من خلال الذكاء الاصطناعي؛ والتي أطلقت عليها "speedgate".

ووفقاً للشركة؛ تم إنشاء اللعبة من خلال إدخال قواعد بيانات من 400 رياضة مختلفة في شبكة عصبية، وترك جهاز الحاسوب يجمعها استناداً إلى ثلاثة عوامل أساسية؛ وهي أن تكون سهلة التعلّم، وأن يكون الجميع قادر اً على ممارستها، وأن يكون فيها مرح ومقدار كبير من الحركة.

المخرج النهائي لخوارزميات الذكاء الاصطناعي كان عبارة عن لعبة تتكون من فريقين؛ كل فريق يحوي 6 لاعبين وثلاثة أهداف، يجمعون في ملعب صغير ويلعبون بكرة أشبه بكرة الركبي.

وفي اللعبة يجب أن تتحرك الكرة كل 3 ثوانٍ وإلا فسيتحمل اللاعبون ركلة جزاء، ما يضمن سرعة تليق بلقب "الرياضة".

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على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي ربما يكون قد قام بالعمل الشاق المتمثل في تحديد الأفكار والقواعد والمعايير وحتى الشعارات وخطوط الشعار لهذه الرياضة، فإن الأمر كان متروكاً في النهاية للبشر لتحديد ما الذي نجح بالضبط وما الذي لم ينجح.

وبحسب الشركة الأمريكية؛ تم إجراء الاختبار على ثلاث فرق بشرية لإثبات مقدار المتعة المتحقّقة من اللعبة.

وقال بعض المختصين: "قد تكون سبيدجيت في مرحلتها الناشئة كرياضة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مجال لمستقبل أكثر احترافاً".

وتجري شركة "AKQA" حالياً محادثات مع هيئة الرياضة في أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية حول إنشاء بطولات الدوري، وتشجع بنشاط اللاعبين على بدء بطولات الدوري الخاصة بهم.