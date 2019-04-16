شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد فقدانها للوعى..ساعة أبل الذكية تنقذ سيدة تبلغ 80 عاما من الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز ساعة أبل الذكية series 4 بميزة "كاشف السقوط" وهى الميزة التى تكتشف إذا ما تعرض مرتدى الساعة لسقوط مفاجئ، وعندما يحدث ذلك، تقوم الساعة بالضغط على معصم المستخدم وإطلاق أصوات فى محاولة لجذب انتباه أحد المارة، فإذا شعرت الساعة أن مالك الجهاز يتحرك، فسوف تمنحه خيار إلغاء التنبيه أوالاتصال بـ 119.

أما إذا لم تكن هناك حركة لمدة دقيقة تقريبًا، فسيتم إجراء مكالمة إلى خدمات الطوارئ تلقائيًا، وبعد ذلك يتم إرسال الرسائل إلى جهات اتصال المستخدم الخاصة بالطوارئ لإبلاغهم بسقوطه ومكان حدوثها، وهو الأمرالذى ساعد على إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 80 عاما مؤخرا من الوفاة.

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ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فقد سقطت امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا فى شقتها فى "هايدهاوزن" بميونيخ، حيث تعمل ميزة "كاشف السقوط" افتراضيًا لأولئك الذين يرتدون ساعة Apple Watch من الفئة 4 والذين يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق، لذلك عندما سقطت هذه المرأة فى ألمانيا، وفقدت الوعى، مما أدى إلى قيام الساعة إجراء مكالمة تلقائية لخدمات الطوارئ، ليتم تلقى المكالمة التى قامت بها Apple Watch بواسطة جهات الطوارئ مع إرسال الموقع الجغرافى للسيدة.

وفى الوقت الذى وصلت فيه سيارة الإسعاف، تلقى أيضا ابن هذه السيدة تنبيهًا تم إرساله من ساعة والدته ووصل فى الوقت المناسب لرؤيتها تتلقى العلاج من قبل طاقم الإسعاف، ولحسن الحظ، لم تكن المرأة بحاجة إلى دخول المستشفى على الرغم من فقدانها للوعي .