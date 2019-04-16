الأرصاد تحذر من طقس المساء.. نشاط للرياح وانخفاض الحرارة لـ13

مصراوي - كتبت- سحر عزام: حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح اليوم يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية خاصة فوق البحر الأحمر وخليج السويس. وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن من سمات فصل الربيع وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 25 درجة والصغرى 13 درجة، لافتًا إلى أن التقلبات المناخية التي تشهدها مصر هذه الأيام ترتبط بفصل الربيع الذي يتسم بالتقلبات الحادة...

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