5 طرق يمكن لأليكسا من خلالها مساعدتك في تنظيف المنزل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 أبريل 2019 12:42 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ساعد تطور المساعدات الصوتية على أداء الكثير من المهام، من خلال الأوامر الصوتية فقط، كما أدت زيادة شعبية الخدمات والأدوات التي تعتمد على تقنية التعرف على الصوت – مثل: أليكسا من أمازون، ومساعد جوجل الصوتي Google Assistant، وسيري من آبل، وكورتانا من مايكروسوفت – إلى أن تقوم شركات التكنولوجيا بإعطاء الأولوية الأولى لتطوير واجهات المحادثة بأجهزتها.

في حين أن التكنولوجيا لم تتطور إلى حد يسمح بتوفير الأتمتة الكاملة لجميع المهام حتى الآن، إلا أن المساعد الصوتي أليكسا Alexa التابع لشركة أمازون يمكن أن يساعدك في مهام تنظيف المنزل، ابتداءً من جدولة التنظيف، وطلب المستلزمات، وحتى تعلم كيفية القيام بمهام التنطيف، وغير ذلك المزيد.

فيما يلي 5 طرق تساعدك بها أليكسا في تنظيف المنزل:

1- جدولة مهام التنظيف:

إذا كنت مشغولًا طوال الوقت، وبدأتْ مهام تنظيف وتنظيم المنزل تتراكم؛ لأنك تنسى أن تقوم بها بشكل منتظم، فإن أليسكا يمكن أن تساعدك في ذلك، وكل ما عليك فعله هو تفعيل خاصية: Cleaning Buddy في تطبيق أليكسا. ثم قل: “أليكسا، ابدأ بالتنظيف”. وسيتم توجيهك عبر خطوات لإضافة مهام التنظيف، وإعدادها وفقًا لجدول مناسب لك.

كما توجد خمسة أوضاع للتنظيف؛ للاختيار من بينها: يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا، أو موسميًا، أو تنظيف سريع، وستقوم أليكسا أيضًا بتتبع تواريخ التنظيف؛ حتى تعرف متى يكون تاريخ التنظيف التالي، ويمكنك أيضًا تخصيص قوائم التنظيف.

2- طلب مستلزمات التنظيف:

مع أليكسا لن تتوقف عن أداء مهام التنظيف بسبب نفاذ مستلزمات التنظيف، حيث يمكنك الاستعانة بأليكسا لطلب مواد التنظيف من أمازون عندما تحتاج إليها، ولكن هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها قبل أن تتمكن من التسوق باستخدام المساعد أليكسا وهي كالتالي:

أولاً: يجب عليك التسجيل كعضو في Amazon Prime، وسيكلفك هذا 119 دولارًا سنويًا، ولكنه ضروري جدًا للتسوق عبر أليكسا.

ثانيًا: انتقل إلى تطبيق Alexa لتفعيل ميزة الشراء عبر الصوت.

اختر القائمة Menu.

اضغط على الإعدادات Settings.

اضغط على حساب أليكسا Alexa Account.

اضغط على خيار Voice Purchasing.

اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار الشراء بالصوت Purchase by Voice لتفعيله.

اختر رمزًا من أربعة أرقام واكتبه في الحقل المطلوب.

اضغط على حفظ التغييرات.

ثالثًا: انتقل إلى التفضيلات بنقرة واحدة 1-Click Preferences على الموقع وقم بإعداد طريقة الدفع.

لشراء شيء ما قل: “أليكسا، أضف (المنتج) إلى عربة التسوق الخاصة بي” ستبحث اليكسا عن هذا المنتج ،وتقوم بإضافته إلى سلة التسوق الخاصة بك، وعند الانتهاء من إضافة ما تريد شراءه قل “أليكسا، قومي بإتمام شراء ما يوجد في سلة تسوقي”، ستطلب منك أليكسا الرمز المكون من أربعة أرقام؛ لتأكيد عملية الشراء، لذا تأكد من تذكره.

3- أتمتة عملية تنظيف الأتربة باستخدام المكانس الروبوتية:

إذا كنت تكره استخدام المكنسة الكهربائية فحاول أتمتة العملية بالكامل. حيث هناك الكثير من المكانس الروبوتية Robot Vacuums الموجودة في السوق، والتي يمكن أن تساعدك في تنظيف المنزل تلقائيًا.

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كل ما عليك فعله هو توصيل المكنسة الروبوتية الخاصة – مثل: Neato، أو Roomba – بالمساعد الصوتي أليكسا، وبعد ذلك يمكنك التحكم فيها بأوامر صوتية بسيطة. فقط قل: “أليكسا، اطلبي من Neato أن تبدأ التنظيف”.

فيما يلي بعض الأوامر الصوتية التي يمكن أن تقولها لأليكسا لأتمتة استخدام مكانس Roomba، و Neato:

أليكسا، اطلب من Roomba جدولة موعد التنظيف.

أليكسا، اطلب من Roomba العودة للقاعدة.

أليكسا، اطلب من Roomba التوقف عن التنظيف.

“أليكسا أين Roomba؟

أليكسا، اطلب من Neato إيقاف التنظيف مؤقتًا.

أليكسا، اطلب من Neato أن تخبرني ما هو مستوى بطاريتها؟

4- قم بغسيل الملابس بطريقة ذكية:

غسيل الملابس عملية دورية لا تنتهي، ولكن هناك طريقتان يمكن من خلالهما أن تساعدك أليكسا في القيام بمهام غسيل الملابس بطريقة سهلة.

أولاً: يمكنك استخدام خدمة الغسيل عبر الأوامر الصوتية Laundrapp؛ للقيام بالتنظيف الجاف، وغسيل الملابس تلقائيًا، ولكن خدمة Laundrapp غير متاحة؛ إلا في حوالي 100 مدينة في الولايات المتحدة فقط.

ثانيًا: إذا كنت تفضل توفير بعض المال عن طريق غسل ملابسك بنفسك؛ فلا يزال بإمكان أليسكا أن تساعدك – من خلال تثبيت خاصية Good Housekeeping، أو Stains Be Gone – بإعطائك نصيحة حول كيفية إزالة البقع الصعبة من ملابسك.

5- تعلم كيفية التنظيف:

إذا كنت لا تعرف كيفية أداء مهام التنظيف بشكل صحيح؛ فيمكن للمساعد الصوتي أليكسا أن يقوم بتعليمك ذلك بسهولة، قم بتفعيل خاصية: Clorox Clean؛ لتتعلم كيفية تنظيف كل شيء في منزلك.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن توفر لك هذه الخاصية نصائح حول كيفية التنظيف بشكل أسرع؛ حتى لا تقضي يومك بالكامل في بعض مهام التنظيف فقط.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية