اقتصادية دبي تنظم فعالية يوم الأمن الالكتروني لتعزيز وعي الموظفين

دبي - الخليج 365 :

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فعالية يوم الأمن الالكتروني، المبادرة الهادفة إلى رفع ثقافة ووعي موظفي اقتصادية دبي ومؤسساتها بأمن المعلومات، وتعزيز مستوى إلمامهم بأهميتها تحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للأمن الالكتروني. وتطمح اقتصادية دبي إلى حماية المعلومات الخاصة بها من الجرائم والانتهاكات الالكترونية، وبالتالي الحفاظ على أصولها و معلوماتها.

وتنوعت أجندة الفعالية لتضم مجموعة من المحاضرات، التي سلطت الضوء على عدد من المواضيع التي تمس الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الحوارات المباشرة مع الموظفين لتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التهديدات والهجمات الإلكترونية، التي من الممكن مواجهتها.

وأثنى علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي على المبادرة، التي تعكس مدى حرص اقتصادية دبي على عدم المساس بالمعلومات الحكومية، وتعزيز ثقافة أمن المعلومات لدى كافة الموظفين التابعين لحكومة دبي، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث تقنيات أمن المعلومات والضوابط التشغيلية للتصدي ضد التهديدات والهجمات الإلكترونية.

واستعرضت المحاضرات العديد من جوانب خدمات أمن المعلومات المتبع في حكومة دبي والصادر عن مركز دبي للأمن الإلكتروني، إلى جانب ذلك سلطت المبادرة الضوء على أساليب التصيد الإلكتروني، والذي يعد من أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً، وهو أحد أساليب الاحتيال عبر الانترنت، لمحاولة الحصول على معلومات شخصية أو مالية عن طريق رسائل البريد الالكتروني، أو من خلال مواقع الانترنت.