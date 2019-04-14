كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني عن قائمة للهواتف الذكية المقرر أن تحصل على تحديث Android Pie مع واجهة EMUI 9 خلال الفترة القادمة، حيث تشمل هذه القائمة عدد 6 من إصدارات الشركة.
قامت شركة هواوي بإطلاق تحديث Android Pie مع واجهة EMUI 9 لسلسلة هواتف Mate 20 مؤخراً، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق التحديث لمجموعة أخرى من إصداراتها من الهواتف الذكية، حيث تشمل قائمة هواوي التي كشف عنها مؤخراً كلاً من Honor 7X، و Honor 9 Youth Edition، وHonor 9i، وHuawei Enjoy 7S، وHuawei Enjoy 8 Plus إلى جانب Huawei Enjoy 9 Plus.
أيضاً من المتوقع أن يصل تحديث Android Pie مع واجهة EMUI 9 إلى مستخدمي هاتف Enjoy 9 Plus في البداية على أن يبدأ دفع التحديث رسمياً في 17 من أبريل الجاري.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تستعد لدفع تحديث Android Pie مع واجهة EMUI 9 لمجموعة جديدة من هواتفها الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.