تكنولوجيا: هواوي تستعد لدفع تحديث Android Pie مع واجهة EMUI 9 لمجموعة جديدة من هواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني عن قائمة للهواتف الذكية المقرر أن تحصل على تحديث Android Pie مع واجهة EMUI 9 خلال الفترة القادمة، حيث تشمل هذه القائمة عدد 6 من إصدارات الشركة.

قامت شركة هواوي بإطلاق تحديث Android Pie مع واجهة EMUI 9 لسلسلة هواتف Mate 20 مؤخراً، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق التحديث لمجموعة أخرى من إصداراتها من الهواتف الذكية، حيث تشمل قائمة هواوي التي كشف عنها مؤخراً كلاً من Honor 7X، و Honor 9 Youth Edition، وHonor 9i، وHuawei Enjoy 7S، وHuawei Enjoy 8 Plus إلى جانب Huawei Enjoy 9 Plus.

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أيضاً من المتوقع أن يصل تحديث Android Pie مع واجهة EMUI 9 إلى مستخدمي هاتف Enjoy 9 Plus في البداية على أن يبدأ دفع التحديث رسمياً في 17 من أبريل الجاري.

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