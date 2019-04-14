شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يعتذر للمستخدمين عن العطل: "نأسف للإزعاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متاحًا لبعض المستخدمين فى جميع أنحاء العالم لعدة ساعات اليوم، ووفقًا لـ Downdetector.com، وهو موقع إلكترونى يراقب انقطاع الخدمات حول العالم، كان واتس أب وإنستجرام اللذان يملكهما فيس بوك، غير متوفرين أيضًا للمستخدمين

وأظهر الموقع أن آلاف من البلاغات عن تعطل فيس بوك، وبحلول الساعة 8.30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كان المستخدمين غير قادرين على استخدام التطبيق، بينما أظهرت الخريطة أن الفلبين تأثرت بشدة، كما تأثرت أوروبا الوسطى والشرقية، وكذلك الساحل الشرقى للولايات المتحدة.

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واعتذرت شركة "فيس بوك" وقالت لـ"بى بى سي": "نحن آسفون على أى إزعاج سببناه للمستخدمين"، لكنها لم تقدم أى تفاصيل أخرى.

يذكر أن "فيس بوك" واجه أحد أطول فترات انقطاع فى مارس، عندما واجه بعض المستخدمين فى جميع أنحاء العالم مشكلة فى الوصول إلى Facebook وInstagram وWhatsApp لأكثر من 24 ساعة.