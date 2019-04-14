شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سمان وخنفسة وبرغوث.. كائنات زارت محطة الفضاء الدولية وانت لسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الكلبة "لايكا" هى أشهر حيوان زار محطة الفضاء الدولية، لكن هل تعلم أن هناك حيوانات أخرى زارت محطة الفضاء الدولية بالفعل، والتى قد يكون بعضها غريبًا بالنسبة له مثل الفئران والسمان والفراشات والبرغوث، وفيما يلى نرصد أغرب هذه الحيوانات كما يلى:

- ذبابة الفاكهة السوداء البطن، وهى نوع من ذبابة الفاكهة، وقد تم إرسال أكثر من 450.

- "ربداء رشيقة" وهى أحد أنواع الديدان الأسطوانية الشفافة يبلغ طولها حوالى 1 مم وتعيش فى بيئة التربة الرطبة، وقد تم إرسال أكثر من 8 أكياس تحتوى على كمية غير محددة منها.

- "أورزياس لاتيبس"، هى سمكة توجد فى اليابان، الصين، كوريا، وفيتنام حيث تسكن المياه بطيئة الحركة، وقد تم إرسال اكثر من 5 أسماك.

- حبار Euprymna scolopes، وهو نوع من أنواع الحبار، وقد تم إرسال واحد منه.

- دودة القز، والتى تقوم بتصنيع خيوط الحرير التى ينسج منها الحرير الطبيعى، وقد تم إرسال كمية غير محددة منها.

- حلزون Helix lucorum، وهو نوع من الحلزون، وقد تم إرسال أكثر من 7.

- سمان يابانى، هو أحد أنواع طيور سمان العالم القديم وجدت فى شرق آسيا، وقد تم إرسال حوالى 36 منها.

- فأر المنازل، هو ثديى صغير و قارض، وهو نوع من أنواع الفئران، وقد تم إرسال أكثر من 40 فأرًا.

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- سمك دانيو مخطط، هو نوع من الأسماك يتبع جنس الدانيو من فصيلة الشبوطيات، وقد تم إرسال 18 على الأقل.

- عنكبوت Nephila clavipes، وهو نوع من أنواع عناكب الجرم السماوى الذهبى ، على الأقل 2.

- بشورة الحرشف، فراشة من الحورائيات برقتها تطول من 3 إلى 4 سم. وهى سمراء اللون تحمل على كل جانب من جانبيها خط أصفر باهت، وقد تم إرسال 4 فراشات.

- فراشة ملكية، هى نوع من الفراش الكبير تتميز بلونها البرتقالى والأسود وهى من عائلة Nymphalidae، وقد تم إرسال واحدة منها.

- نملة Pavement ant، وهى نوع من النمل، المعروف باسم نملة الرصيف، حوالى 800

- كما تم إرسال كمية كبيرة من النحل.

- برغوث Daphnia magna، وهو نوع من البراغيث المائية، وقد تم إرسال كمية غير محددة منه

- خنفسة Tenebrio molitor، وهو نوع من خنفساء الظلام، والمعروفة باسم خنفساء الدودة، وقد تم إرسال على الأقل 6 إلى 8

- الذبابة المنزلية هى نوع من الحشرات يتبع جنس الذباب موسكا من الفصيلة الذبابية، وقد تم إرسال كمية غير محدودة.