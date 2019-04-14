شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى أيه فوكوشيما؟ مفاعل نووى تسبب فى كارثة بيئية وإخلاء 100 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوكوشيما 1 هو مفاعل نووى، أصبح من بين أشهر المفاعلات النووية فى العالم بسبب الكارثة التى حدثت عندما تعطلت مفاعلاته الثلاثة بعد زلزال اليابان الكبير، حيث تسبب تسونامي بطول 15 مترًا في تعطيل إمدادات الطاقة والتبريد، ما تسبب في حادث نووي في 11 مارس 2011.



فوكوشيما

ووفقًا لما ذكره موقع "world-nuclear" العلمى، تم تصنيف الحادث بدرجة 7 على مقياس INES، بسبب الإطلاقات المشعة العالية خلال الأيام 4 إلى 6.

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وبعد أسبوعين، كانت وحدات المفاعل التى تعطلت من قبل مستقرة، وذلك بعد إضافة الماء وبحلول شهر يوليو تم تبريدها بالماء المعاد تدويره من محطة المعالجة الجديدة.

وبجانب التبريد، كانت المهمة الأساسية المستمرة هى منع تسرب المواد المشعة، خاصة في المياه الملوثة التي تسربت من الوحدات الثلاث.

ولم تحدث وفيات أو حالات إصابة للإشعاع بسبب الحادث النووي، ولكن تم إجلاء أكثر من 100000 شخص من منازلهم لضمان ذلك، وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه كان هناك أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب الإخلاء.