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أنهت أكبر طائرة في العالم أول تجاربها في الطيران بنجاح، صباح أمس السبت، حيث أقلعت الطائرة من مطار موهافي الجوي الفضائي بولاية كاليفورنيا الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهبطت بنجاح بعد ساعتين ونصف تقريبا من الطيران.
وصنعت شركة إطلاق الصواريخ “ستراتولونش” Stratolaunch الطائرة بغرض إطلاق الصواريخ الفضائية في مدارها من الجو، ويبلغ وزن الطائرة 230 طنا تقريبا وطول جناحيها 117 مترا.
والطائرة العملاقة مصممة للطيران حتى ارتفاع 10.7 كيلومتر تقريبا، حيث يمكنها إطلاق الصواريخ الفضائية في مدارها حول الأرض، وقد وقعت الشركة بالفعل مع شركة نورثروب جرومان لإرسال صاروخها “بيجاسوس إكس إل” Pegasus XL إلى الفضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أكبر طائرة في العالم تنجح في أول تجربة طيران.. وزنها 230 طنا ومهمتها إطلاق الصواريخ من الفضاء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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