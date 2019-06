تكنولوجيا: تسريبات مصورة لإصدار رقمي كامل من وحدة التحكم في الألعاب Xbox One S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت مجموعة من الصور لإصدار رقمي كامل جديد من وحدة Xbox One S المنتظر أن تطلق لاحقاً من مايكروسوفت، حيث كشفت الصور عن العرض الترويجي الكامل لوحدة الألعاب، مع السعر المتوقع لهذا الإصدار وتاريخ الإعلان الرسمي.

يبدو أن عملاق البرمجيات تستعد لإجراء بعض التغييرات على تصميم أجهزة الألعاب، فوفقاً لما كشفت عنه هذه التسريبات المصورة فإن مايكروسوفت في طريقها لإطلاق وحدة ألعاب Xbox One S All Digital، حيث من من المتوقع أن يعتمد هذا الإصدار الرقمي على تحميل الألعاب من متجر مايكروسوفت أو الإشتراك في خدمة Game Pass للدخول إلى مكتبة الألعاب.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات المصورة أن تدعم وحدة الألعاب محتوى ألعاب 4K أو HDR، مع سعة تخزين في قرص صلب يصل إلى سعة 1 تيربايات، كما يأتي جهاز الألعاب بتصميم باللون الأبيض مع وحدة أو ذراع تحكم في الألعاب واحدة، على أن يتوافق ذراع التحكم مع وحدة Xbox One S الحالية أيضاً.

وتشير التسريبات أيضاً إلى أن مايكروسوفت ستقدم Xbox One S All Digital مع ثلاثة من الألعاب الرقمية المثبتة مسبقاً، حيث يأتي من بينها لعبة Minecraft، وSea of Thieves إلى جانب Forza Horizon 3، ومن المتوقع أن يصل سعر الإصدار الرقمي الجديد إلى 229.99 يورو، على أن ينطلق في الأسواق الأوروبية في 7 من مايو.

