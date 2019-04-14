كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة ابل مستخدمي هواتف الأيفون أو أجهزة iOS لتأكيد الإشتراكات في الخدمات المدفوعة في متجر تطبيقات ابل، لتفادي التسجيل في الخدمات عن طريق الخطأ.
خطوة جديدة لتأكيد الإشتراك في الخدمات المدفوعة اضيفت مؤخراً من شركة ابل لدعم مستخدمي هواتف الأيفون، حيث تظهر نافذة منبثقة مع عبارة تؤكد على إنهاء عملية الإشتراك في الخدمات المدفوعة أو إمكانية التراجع عن الإشتراك في هذه الخدمة.
وتقدم ابل هذه الخطوة الجديدة لدعم وحماية المستخدمين من التسجيل في الخدمات المدفوعة عن طريق الخطأ، بشكل خاص في حالة إستخدام تقنية Touch ID لإستشعار البصمة أو تقنية التعرف على الوجه Face ID للتسجيل في الخدمات كبديل لتسجيل كلمة المرور.
ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة الجديدة لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد هذا الأسبوع، أيضاً تقدم ابل هذه الميزة لحماية المستخدمين من مشكلة إختراق وفحص الإشتراكات التي واجهت بعض المستخمين خلال الفترة الماضية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تضيف نافذة منبثقة لتأكيد الإشتراكات لتفادي الإشتراك في الخدمات عن طريق الخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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