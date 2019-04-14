انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة واتساب وفيسبوك وإنستغرام للخدمة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 05:56 مساءً - عادت خدمات تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى العمل، بعد عطل استمر أكثر من ساعتين، اليوم الأحد.
وفي وقت سابق ضرب عطل مواقع التطبيقات الثلاثة الشهيرة في عددٍ من دول العالم، ما أدى لتعذر وصول المستخدمين إليها.
وأخفق مستخدمون في تحديث صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى واتساب تعذر إرسال أو استقبال الرسائل النصية.
وقبل شهر، تعرضت خدمة فيسبوك وواتساب وإنستغرام لعطل استمر عدة ساعات.
وأرجع المسؤولون في فيسبوك عطل الشهر الماضي إلى إجراء تغييرات في الخوادم.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة واتساب وفيسبوك وإنستغرام للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.