انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة واتساب وفيسبوك وإنستغرام للخدمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 05:56 مساءً - عادت خدمات تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى العمل، بعد عطل استمر أكثر من ساعتين، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق ضرب عطل مواقع التطبيقات الثلاثة الشهيرة في عددٍ من دول العالم، ما أدى لتعذر وصول المستخدمين إليها.

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وأخفق مستخدمون في تحديث صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى واتساب تعذر إرسال أو استقبال الرسائل النصية.

وقبل شهر، تعرضت خدمة فيسبوك وواتساب وإنستغرام لعطل استمر عدة ساعات.

وأرجع المسؤولون في فيسبوك عطل الشهر الماضي إلى إجراء تغييرات في الخوادم.