شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعلم؟ .. 5 مليار رسالة معلقة فى الفراغ بسبب عطل فيس بوك وواتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأكثر من ساعتين، يعانى آلاف المستخدمين حول العالم من تعطل خدمات فيس بوك وماسنجر وواتس آب، وهو الأمر الذى أثار استياء الكثيرين، نتيجة تعطل طرق التواصل التى يعتمد عليها مليارات المستخدمين حول العالم، لكن هل تساءلت عن مقدار البيانات التى وقفت عالقة فى الإنترنت نتيجة هذا العطل؟، ربما ستصاب بصدمة كبيرة إذا علمت أن هناك أكثر من 5 مليارات رسالة معلقة فى فضاء الإنترنت.

وبعملية حسابية بسيطة للغاية، نجد أن آخر تقرير صادر عما يحدث على الإنترنت فى الساعة الواحدة، يوضح أنه يتم إرسال 41.6 مليون رسالة عبر واتس آب وماسنجر كل دقيقة، وهو ما يعنى أنه يتم إرسال 2496 مليون رسالة كل ساعة، ومع استمرار العطل لمدة ساعتين حتى الآن نجد أن هناك ما يصل إلى 5 مليارات رسالة فيس بوك وواتس آب معلقة فى فضاء الإنترنت نتيجة هذا العطل.

وعلى الجانب الآخر، كشف تقرير سابق أن هناك 1 مليون عملية تسجيل دخول لفيس بوك تجرى كل دقيقة أى أنه توجد هناك 60 مليون عملية تسجيل دخول كل ساعة، وهو ما يعنى أن فيس بوك فقد أكثر من 120 مليون عملية تسجيل دخول على مدار الساعتين.