عودة شبكات فيس بوك وواتس آب وانستجرام للعمل بعد تعطلها عالمياً لأكثر من ساعة

كتب: أحمد أبو عقيل

عادت شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك - واتس آب- انستجرام" للعمل بعد تعطلها لأكثر من ساعة في العديد من دول العالم.

اشتكى آلاف من مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"واتس آب" و "انستجرام" من انقطاع خدمة المنصات الثلاثة عن العمل لديهم، في أنحاء متفرقة من العالم، وذلك عند تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن، حسب موقع DownDetector.

وكشف الموقع عن تضرر المستخدمين من انقطاع "فيس بوك" و"واتس آب" و "انستجرام" عن العمل في العديد من الدول حيث انقطع فيس بوك فى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك وبولندا، كذلك فقد كانت هناك مشاكل في اليونان وإيطاليا وأجزاء من الولايات المتحدة.

كما تعرض واتس آب للانقطاع فى إيطاليا وهولندا، كذلك فقد تعطل Instagram في بريطانيا وباريس وبرلين وإيطاليا واليونان