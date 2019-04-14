أفضل طريقة دفع الفواتير أونلاين مع بوابة My Fawry

أصبح الآن دفع الفواتير أونلاين أسهل مما مضى مع وجود وإنتشار خدمات كثيرة للدفع أونلاين من خلال بوابات موثوق فيها ويمكن الإعتماد عليها بشكل دوري وأهمها من وجهة نظري والتي أستخدمها شخصياً وهي بوابة My Fawry Online .

كما يوحي إسم الخدمة فهي خدمة تابعة لخدمات فوري التي إنتشرت فالسنوات الأخيرة والتي وفرت بوابة لدفع جميع أنواع الفواتير من خلال منافذها المعتمدة أو من خلال الأماكن التي تقدم الخدمة ومعتمدة من شبكة فوري لتسهل على الكثيرين حياتهم ولتخلق مجال جديد للإستثمار دافعة الكثير من البنوك والشركات الأخرى وحتى البريد المصري لتحذوا حذوها .

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كما تعرف يمكنك القيام بالكثير من خلال ماكينات فوري ومنافذها فيمكنك دفع كل فواتير شبكات الموبايل والإنترنت سواءً كان للإنترنت المنزلي خاصتك أو كان للهاتف المحمول، كما يمكنك دفع فواتير الكهرباء وحتى حجز تذاكر الطيران على طيران العربية أو حجز تذاكر السينما وأخيراً والخدمة الهامة التي أضافوها مؤخراً وهي دفع رسوم تجديد رخصة السيارة وإستلامها من المنزل من خلال فوري .

الخدمات المتاحة من My Fawry :

هناك الكثير يمكنك دفعه من خلال بوابة My Fawry لذا وقبل أن نتحدث عن طريقة الإشتراك أو إستخدام الخدمة فإليك مجموعة الخدمات التي يمكن دفعها وإستخدامها من My Fawry.

كما ترون أمامك فيمكنكم الدفع في أكثر من فئة وهي :

الإتصالات والإنترنت

التذاكر وحجزها

التبرعات الخيرية

خدمات التأمين من شركات التأمين المختلفة

الخدمات والمنافع

دفع أونلاين

إشتراكات وخدمات إعلانات

تجديد رخصة السيارات

تعليم

خدمات تقسيط .

ويمكنكم الإطلاع على القائمة الكاملة للخدمات التي يمكن دفعها من خلال البوابة الرسمية كما أن الخدمة تدعم كل أنواع الدفع التي يمكنكم القيام بها من خلال منافذ فوري المعتمدة .

طريقة دفع الفواتير أونلاين :

وبعد أن عرفت الخدمات التي يمكنك أن تدفع الفواتير معها أونلاين من خلال فوري سيكون عليك الإشتراك في هذه الخدمة وهذا أمر سهل للغاية، كل ما عليك أن تمتلكه هو هاتف متحرك بالإضافة إلى بطاقة بنكية تقبل الدفع عبر الإنترنت .

في البداية توجه إلى موقع Myfawry

ستحييك الشاشة التالية فورما تصل

كل ما عليك فعله هو الضغط على زر إشترك الآن Join Now ومن ثم الإنتقال إلى الصفحة التالية :

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إملأ البيانات المطلوبة منك ومن ثم ستنتقل إلى صفحة أخرى تطلب منك تأكيد رقم الموبايل ومن ثم ستدخل بيانات البطاقات البنكية الخاصة بك وبهذا تكون أتممت إشتراكك في الموقع.

ستجد أمامك الشاشة التالية والتي تتحدث عن مصروفاتك ومدفوعاتك من خلال الخدمة وقيمتها المختلفة وغيرها من الأمور وكما ترون فأنا أستخدم الخدمة منذ فترة ولكن بشكل أساسي لدفع فواتير الهاتف المحمول والإنترنت، لتقوم بعملية دفع جديدة عليك أن تضغط على New Payment وهي التي ستنقلك إلى الشاشة التالية .

قم بإختيار الخدمة التي ترغب في الدفع بها ولنقل بأني أرغب في دفع فاتورة الهاتف المحمول لشبكة فودافون .

تقوم بإختيار فودافون لينقلك إلى الصفحة التالية :

إختر نوع الخدمة التي ترغب فيها سواءاً كانت فاتورة الهاتف أو شحن رصيد وإضغط التالي ليطلب منك أن تقدم رقم هاتف لشحنه :

الان سيطلب منك مثل الشاشة في الاعلى ان تدخل المبلغ الذي ترغب في شحنه بالاضافة إلى طريقة الدفع المستخدمة ويمكنك حتى الدفع من خلال منافذ فوري المختلفة ولكن الهدف من هذه الخدمة بأكملها أن تدفع من المنزل لذا إختر بطاقتك الإتمانية المسجلة داخل الخدمة لتقوم بالدفع.

تنطبق هذه الخطوات على كل شيء تقريباً فدائماً سيكون عليك إختيار الخدمة وإدخال رقم حساب الخدمة سواءاً كان رقم رخصة السيارة خاصتك او رقم العداد الخاص بالكهرباء او غيرها من الارقام التعريفية الخاصة بك.