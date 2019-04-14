تكنولوجيا: المواصفات المتوقعة لهاتف realme 3 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد realme مؤتمرها القادم في 22 من أبريل لتعلن رسمياً عن هاتف realme 3 Pro، وقد نشر مؤخراً تقرير يستعرض بعض المواصفات المتوقع أن ينطلق بها هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.
ينطلق هاتف realme 3 Pro في 22 من أبريل الجاري بثلاثة إختيارات في الألوان للمستخدمين، كما أشار التقرير الذي نشر مؤخراً عن المواصفات المتوقعة للهاتف إلى أنه يأتي بتصميم من البلاستيك عالي الجودة.
أيضاً من المتوقع أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية تتراوح بين 4 إلى 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين بين 32 إلى 64 جيجا بايت.
كما تشير التوقعات إلى أن الكاميرة الرئيسية في الهاتف تأتي بنفس المواصفات المميزة لكاميرة هاتف OnePlus 6T، مع مستشعر Sony IMX519، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف realme 3 Pro بتقنية الشحن السريع من Oppo مع شاحن VOOC 3.0.
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