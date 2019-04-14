شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دروب بوكس يتيح مشاركة ملفات جوجل Docs وSheets وSlides والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت خدمة التخزين السحابى "دروب بوكس" على تحديث جديد وفر للمستخدمين القدرة على مشاركة وتعديل ملفات جوجل Docs وSheets وSlides على منصة "دروب بوكس" بشكل مباشر بكل سهولة ويسر، وذلك بعد أن أشارت الخدمة لهذه الميزة خلال العام الماضى 2018.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فتقوم طريقة عمل الملفات بنفس الطريقة التى يجرى بها التعامل مع المستندات المحفوظة على دروب بوكس ويمكن البحث عنها بشكل سهل، لكن فى نفس الوقت فإن هذه الميزة ستكون متاحة فقط لأصحاب العضويات المدفوعة ولن تكون متاحة لأصحاب الحسابات المجانية.

وسيكون بمقدور المستخدمين مشاركة الملفات مع فريق العمل، وتحديد ما إذا كان بإمكانهم التعديل عليها أو قراءتها فقط وغيرها من الخيارات، كذلك فإن هذا التعاون سيتيح للمستخدمين القدرة على إنشاء ملفات Docs وSheets وSlides عبر دروب بوكس بشكل مباشر بكل سهولة ويسر.