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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح الاعتماد على هواتف أندرويد كمفتاح أمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أن أى هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 7 وما أعلاه يمكن استخدامه كمفتاح أمان من أجل عملية "المصادقة بخطوتين" two-step verification، وهو ما يعنى أن المستخدمين لن يحتاجوا بعد الآن لشراء مفاتح أمان حقيقى، حيث يمكن الآن استخدام هاتف أندرويد كمفتاح أمنى بديل.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى فلكى يتمكن المستخدم من الاستفادة من هذه الميزة فإنه سيحتاج لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر من خلال البلوتوث، ومن خلال متصفح كروم، يمكنه تأكيد الهوية إلى العديد من الخدمات مثل Gmail، وخدمة جوجل السحابية وحزمة G Suite وغيرها من الخدمات.
أما للبدء فى الاستفادة من هذه الميزة فسيحتاج المستخدم إلى الدخول إلى حساب جوجل الخاص به عبر هاتفه الأندرويد الذكى، ثم يتوجه إلى إعدادات الحساب، ومنها تبويب الخصوصية، ثم يضغط على خيار two-step verification، ومنها يختار security key، ليظهر عدد من الخيارات والتى سيكون من ضمنها الهاتف الذكى الخاص بالمستخدم.
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