شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كمية الإشعاع التى سيتعرض لها رواد الفضاء خلال رحلة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد العلماء كمية الإشعاع التى قد يتعرض لها رواد الفضاء خلال سفرهم إلى المريخ، حيث قسموا ذلك لمراحل الرحلة التى سيظل بها الرواد 210 أيام.

الطريق إلى المريخ ووفقا لما ذكره موقع "mars-one"، ففى الطريق إلى المريخ ستتم حماية الطاقم من الجزيئات الشمسية عن طريق هيكل المركبة الفضائية.

وسيحصل الطاقم على حماية عامة تتراوح من 10 إلى 15 جم / سم 2 محمية من هيكل مركبة النقل المريخ.

وفى حالة حدوث التوهج الشمسى أو حدث الجسيمات الشمسية (SPE) فلن يكون هذا الدرع كافياً وسوف يتراجع الطاقم إلى ملجأ مخصص للإشعاع فى موطن مارس ترانزيت، ويستفيدون من نظام الإنذار والإشعاع على متن الطائرة.

كما سيتم استخدام خزانات المياه وغيرها من وحدات التخزين لإنشاء هذا المأوى المخصص للإشعاع والذى سيعمل أيضًا كأماكن نوم للطاقم. وسيوفر مأوى الإشعاع الموجود فى خزان المياه المجوف درعًا إضافيًا يصل إلى مستوى 40 جم / سم 2.

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الإشعاع على المريخ يتلقى سطح المريخ إشعاعات أكثر من سطح الأرض ولكنه لا يزال يحجب كمية كبيرة، كما أن التعرض للإشعاع على السطح هو 30 µSv فى الساعة خلال الحد الأدنى للطاقة الشمسية.

إذا كان المستوطنون يقضون ثلاث ساعات فى المتوسط كل ثلاثة أيام خارج الموائل، فإن التعرض الفردى يصل إلى 11 ملى سيفرت فى السنة.

وسيتم تغطية موطن المريخ الأول بعدة أمتار من التربة، مما يوفر درعًا موثوقًا به ضد الأشعة الكونية، وستوفر خمسة أمتار من التربة الحماية ذاتها التى يوفرها الغلاف الجوى للأرض أى ما يعادل 1000 جرام / سم 2 من الحماية.





وهذا يعنى أن المستوطنين سيكونون قادرين على قضاء حوالى ستين عامًا على المريخ قبل بلوغ الحد المهنى، فيما يتعلق بمعايير وكالة الفضاء الأوروبية.

هذا التعرض أقل من الحدود العليا للمعايير المقبولة لمهنة رائد فضاء: وكالة الفضاء الأوروبية، وكالة الفضاء الروسية ووكالة الفضاء الكندية بحدود 1000 مللي سيف؛ حدود ناسا ما بين 600-1200mSv، وهذا يتوقف على الجنس والعمر.