تسريبات جديدة تؤكد لنا قدوم جهاز Xbox One S All Digital الخالي من قارئ الأقراص المضغوطة

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية عدة تقارير أشارت إلى أن شركة مايكروسوفت تعمل على طراز جديد من جهاز Xbox One S سيكون خاليًا من قارئ الأقراص المضغوطة يدعى Xbox One S All Digital. الآن، إذا كنت تشكك في صحة هذه التقارير، فنحن هنا مع تسريب جديد من شأنه أن يبدد تلك الشكوك، وهذا التسريب عبارة عن صور رسمية تستعرض لنا العلبة الخاصة بهذا الجهاز. والمثير للإهتمام في هذه الصور أنها لا تؤكد لنا فقط إسم وتصميم الجهاز، وإنما تكشف لنا أيضًا عن بعض الميزات التي سيأتي بها هذا الجهاز.

كما أوضحت التقارير السابقة، فالسريب الجديد يؤكد لنا مرة أخرى أن جهاز Xbox One S All Digital سيكون خاليًا من قارئ الأقراص المضغوطة، وسيدعم محتوى 4K و HDR، كما أنه سيأتي مع 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية. وعلى ما يبدو، هذا الجهاز سيأتي كذلك مع يد تحكم لاسلكية واحدة، وبشكل مسبق مع ثلاثة ألعاب تشمل Forza Horizon 3 و Minecraft و Sea of Thieves.

كما يوحي إسمه، هذا الجهاز سيركز على الألعاب التي يتم تحميلها عبر الإنترنت مما يجعله ملائمًا للاعبين غير المهتمين بالتعامل مع الأقراص المضغوطة للألعاب. ويشاع أنه سيتم عرض هذا الجهاز للطلب المسبق في منتصف شهر أبريل الجاري مع إطلاقه بشكل رسمي في السوق في أوائل شهر مايو الموالي. لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات حول سعر هذا الجهاز، ولكن هناك إحتمال أن يكلف أقل من Xbox One S الحالي نظرًا إلى أنه سيتخلى عن بعض المكونات، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لنرى.

في هذه الأثناء، أشارت إشاعة سابقة إلى أن شركة مايكروسوفت تخطط للكشف عن الجيل المقبل من Xbox في معرض الترفيه السنوي E3 2019، علما أن هناك إحتمال أن نرى جهازين، واحد عادي والآخر سيستفيد من خدمة الألعاب الحسابية xCloud.