OnePlus تؤكد أنها لن تقوم بإطلاق هاتف قابل للطي قريبًا، وهي تعمل الآن على تلفاز ذكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تكون شركة OnePlus تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، ولكن الهاتف القابل للطي لن يكون من بينها. ذهب الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Pete Lau إلى ميلانو للتحدث مع الطلاب في المعهد الأوروبي للتصميم من أجل تبادل الأفكار حول المستقبل.

الهواتف الذكية القابلة للطي ليست جاهزة في الوقت الراهن وليس فقط بسبب السعر. ويقول السيد Pete Lau بأن شركة OnePlus لا تقوم بأي شيء يختلف جوهريًا عن الهواتف الحالية. الشاشات القابلة للطي لديها إمكانات، ولكن ليس في الهواتف، على الأقل ليس بعد.

بدلاً من ذلك، تريد الشركة التوسع في مجالات أخرى، فشركة OnePlus تعمل على إنشاء تلفزيون أو شاشة ذكية كما يسميها Pete Lau. هو يرى أجهزة التحكم عن بُعد قديمة، بدلاً من ذلك يقول أن الذكاء الإصطناعي يمكنه أن يتعلم عاداتك وأن تكون لديه معلومات ذات صلة جاهزة لك. يبدو الأمر مثل Google Now لأجهزة التلفزيون.

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تريد شركة OnePlus أيضًا الدخول إلى مجال السيارات، والعمل على الإلكترونيات لأن إنشاء السيارات بالكامل تعتبر عملية معقدة للغاية. ولمح السيد Pete Lau كذلك إلى الإمكانيات التي وفرتها تكنولوجيا 5G للعالم، مثل تعزيز المساعدين الرقميين على سبيل المثال لا الحصر. وعلى نحو مماثل، ستقوم الشركة بتصنيع منتجات للمكتب، وهو شيء متعلق بعصر الإرتباط بالسحابة، ومرة أخرى بفضل التطويرات في مجالات 5G والذكاء الإصطناعي.

يعتبر مشروع التلفزيون الذكي هو المشروع الأكثر تقدمًا من حيث عملية التطوير، ولكن ما زال من المبكر للغاية معرفة موعد إطلاقه. سيتم تطوير أجهزة السيارات والمكاتب على مدار السنوات القليلة القادمة.