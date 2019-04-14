الفيسبوك تخطط لإعادة خاصية الدردشة إلى تطبيقها الرئيسي مرة أخرى، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في بداية هذا العام، أدعت التقارير أن الفيسبوك تخطط لدمج خدمات الدردشة الخاصة بها، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل بسهولة بين WhatsApp و Instagram و Facebook Messenger.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، السيد مارك زوكربيرج أن الشركة لديها خطط للقيام بذلك، ولكنه قال أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب. ومع ذلك، قد تمكنت مطورة متخصصة في الهندسة العكسية من رصد أدلة في تطبيق الفيسبوك الأساسي تلمح إلى أن الشركة ستقوم بتضمين ميزة الدردشة مرة أخرى في التطبيق مع العلم بأنه تم إزالة هذه الميزة سابقًا في العام 2014.

بصرف النظر عن إكتشاف ميزة الدردشة، فصور التطبيق تعرض لنا تصميمًا أبيض مبسط للفيسبوك مع عرض بعض العناصر باللون الأزرق. ووفقا للمطورة Wong، فقد أوضحت أن قسم الرسائل القادم سيعرض المحادثات النصية البسيطة فقط بينما ستظل الميزات المتقدمة مثل المكالمات ومشاركة الملفات تتطلب تطبيق Facebook Messenger.

في الوقت الراهن، لا يوجد إطار زمني لعملية الدمج، لذا سيتعين علينا الإنتظار إلى حين الحصول على معلومات رسمية من شركة الفيسبوك نفسها، ولكن في كلتا الحالتين، لا نتوقع أن تذهب تطبيقات WhatsApp و Messenger المستقلة إلى أي مكان قريبًا. ويقال بأن شركة الفيسبوك تهدف من خلال عملية الدمج هذه لمقارعة منصة iMessage من شركة آبل، ولكن التقارير تقول بأن عملية الدمج لن تتم حتى العام 2020.