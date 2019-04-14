مايكروسوفت تضيف ميزة مشاركة الشاشة لتطبيق Skype على منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعد تطبيق Skype أساسيًا بالنسبة لعدد كبير من المستخدمين حول العالم لإجراء محادثات الفيديو، وتخطط شركة مايكروسوفت الآن لجعل تطبيق Skype على الأجهزة المحمولة قادرًا على مشاركة شاشة الجهاز. تتيح لك هذه الميزة مشاركة شاشة هاتفك مع الشخص على الطرف الآخر من المحادثة للتعاون على العروض التقديمية أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء أو حتى مشاركة عمليات السحب على تطبيقات المواعدة. وتهدف مايكروسوفت إلى جلب أكبر عدد ممكن من تطبيق Skype للحواسيب الشخصية إلى تطبيقها على الأجهزة المحمولة لتعزيز التعاون أثناء التنقل.

إعتبارًا من اليوم، يمكن لمستخدمي تطبيق Skype على منصتي الأندرويد و iOS إختبار الميزة الجديدة، طالما أنهم جزء من برنامج Skype Insider Program. بعد تثبيت النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق Skype على جهازك وإجراء محادثة، فسوف تتمكن من تفعيل ميزة مشاركة الشاشة الجديدة من قائمة الإعدادات. بمجرد تفعيلها سيقوم التطبيق بالإشارة إلى أنه تم مشاركة الشاشة، مع السماح لك بإيقاف البث في أي وقت بنقرة واحدة أعلى الزاوية اليسرى.

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إذا سارت عملية الإختبار بسلاسة، فسوف تقوم شركة مايكروسوفت بجلب ميزة مشاركة الشاشة إلى تطبيق Skype الرسمي على منصتي الأندرويد و iOS في الأشهر القادمة.