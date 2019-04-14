الهاتف Asus Zenfone Max Pro M2 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Asus بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين Asus Zenfone Max Pro M1 و Asus Zenfone Max M2 يوم أمس. الآن، حان الوقت بالنسبة للهاتف Asus Zenfone Max Pro M2 للحصول بدوره على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد.

على غرار الهاتفين Asus Zenfone Max Pro M1 و Asus Zenfone Max M2، فإن تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus Zenfone Max Pro M2 متوفر فقط في الهند حاليًا، ولا توجد أي معلومات عن الوقت الذي سيحصل فيه هذا الهاتف على مزايا Android 9 Pie في المناطق الأخرى.

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ومع ذلك، فنحن نتوقع أن يصل تحديث Android 9 Pie بشكل رسمي لكافة ملاك الهواتف الذكية الثلاثة المذكورة في هذا المقال في غضون بضعة أسابيع. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus Zenfone Max Pro M2 يحمل البنية رقم 16.2017.1903.061 ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر ماس بدلاً من أبريل.