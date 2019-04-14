فاطمة أيت طالب - دبي - الهواتف المتوسطة الأحدث من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، ونقصد هنا كل من Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro، أبصمت على أداء جيد في السوق، فبعدما تخطت مبيعاتهما على الصعيد العالمي حاجز 4 ملايين وحدة، وفي حين تخطت مبيعات الهاتف Redmi Note 7 لوحده حاجز 1 مليون وحدة في الصين بعد شهر من توافره، فقد أعلنت العلامة التجارية الصينية أن مبيعات الهاتفين Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro كسرت حاجز 1 مليون وحدة في الهند بعد شهر واحد فقط على إطلاقهما هناك.
إنتهزت الشركة هذه الفرصة لتتعهد ببيع ” عدة ملايين أخرى ” في المستقبل، وهذا على ما يبدو بسبب رفعها معدل إنتاج الهاتفين. سيكون المستهلكون الهنود المحبطون الذين أرادوا شراء أحد هذين الهاتفين ولكنهم وجدوا المخزون قد نفد، سعداء بسماع ذلك بلا شك.
ستقوم العلامة التجارية الفرعية Redmi قريبًا بإطلاق أول هاتف رائد لها، ونحن نتطلع لرؤية مقدار المبيعات التي سيحققها هذا الهاتف كذلك. في غضون ذلك، سيكون السعر هو الحكم الرئيسي.
A million units sold before today's sale. #RedmiNote7 & #RedmiNote7Pro have made their mark in just a month.— Redmi India (@RedmiIndia) April 10, 2019
We know a lot of you are waiting and we promise that you'll have it soon. We've already ramped up production.
RT to spread ❤️ & win F- codes. pic.twitter.com/eZxU3H4liJ
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات الهاتفين Redmi Note 7/7 Pro تكس حاجز 1 مليون وحدة في الهند في غضون شهر واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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