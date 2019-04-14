شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 19.5مليار دولار إجمالى إيرادات التطبيقات خلال الربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن إجمالى ما أنفقه المستخدمين من كافة أنحاء العالم على متاجر تطبيقات أبل وجوجل تجاوز 19.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019، وذلك وفقا لتقرير صادر من مؤسسة Sensor Tower، وهى شركة ابحاث لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فتمثل هذه الإيرادات زيادة بنسبة 16.9 % على أساس سنوى، ففى الربع الأول من 2018، حققت المتاجر 16.7 مليار دولار من إجمالى إنفاق المستهلكين على عمليات الشراء والاشتراكات والتطبيقات المتميزة داخل المتاجر، حسبما ذكر التقرير.

ووفقًا للتحليل، فقد تفوق تطبيق Tinder على خدمة Netflix لبث الفيديوهات للحصول على أعلى مركز إيرادات خلال الربع الأول من 2019، وكتب راندى نيلسون، رئيس قسم الهواتف المحمولة فى Sensor Tower، فى مقال “استحوذ متجر تطبيقات آبل على حوالى 64 % من الإيرادات التى حققها المتجران فى الربع الأخير من العام، وبلغ إجمالى إنفاق المستهلكين على المنصة 12.4 مليار دولار على مستوى العالم".

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ولقد مثل هذا نمواً بنسبة 15% على مدار العام الماضى، عندما وصل الإنفاق إلى حوالى 10.8 مليار دولار فى متجر التطبيقات، وقال نيلسون: "ارتفعت إيرادات Google Play بنسبة 20.2 % على أساس سنوى إلى 7.1 مليار دولار، أى حوالى 57 % من إجمالى متجر التطبيقات، مرتفعة من 5.9 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2018".

ومع ذلك، فإن Google Play استحوذ على ما يقرب من 74 % من عمليات تثبيت التطبيق لأول مرة التى بلغت 28.1 مليار فى الربع الأول من عام 2019، ووصل إجمالى عمليات التثبيت فى متجر التطبيقات إلى 7.4 مليار فى الربع الأول، بانخفاض 4.7 % عن الربع نفسه من العام الماضى، وفقًا للتحليل.

وكشفت شركة الأبحاث السوقية أن هذا الانخفاض ناتج عن انخفاض عمليات التثبيت فى الصين بسبب توقف الحكومة عن التصديق على ألعاب الهواتف المحمولة، وقد كان TikTok ثالث أكثر التطبيقات التى تم تثبيتها على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2019 عبر "آب ستور" وجوجل بلاى، حيث احتل المرتبة الوحيدة خلف تطبيق WhatsApp وMessenger على Facebook فى المرتبة الأولى والثانية على التوالى.