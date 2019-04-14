"انخفاض 6 درجات".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد (بيان بالدرجات)

مصراوي - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود غدا الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح الشمالية الغربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق، وتنشط على...