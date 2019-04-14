مصراوي - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود غدا الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح الشمالية الغربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق، وتنشط على...
كانت هذه تفاصيل خبر "انخفاض 6 درجات".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.