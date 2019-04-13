شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تطوير سلالم ذكية بالمطارات تجرى إختبارات الأمان فى أقل من دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصمم هندى عن مفهومه للسلالم متحركة جديدة يمكن للمسافرين من خلالها إكمال إجراءات الوصول والأمن والهجرة في أقل من دقيقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية على موقعها الرسمى، فإنها عملية يخافها معظم المسافرين بسبب التأخيرات والتفاصيل الكثيرة، لكن المرور عبر تسجيل الوصول إلى المطار والأمن والهجرة قد يكون أقل إرهاقًا في المستقبل.



السلالم

وكشف المصمم أشيش ثولكا، من بنجالورو، عن ابتكاره لسلالم، حيث يمكن للمسافرين إكمال هذه الخطوات الثلاث في أقل من دقيقة.

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وقال "لقد أدت التأخيرات الطويلة في أمن المطارات وتسجيل الوصول إلى فقد الرحلات الجوية لملايين الركاب في جميع أنحاء العالم، ويمضي الركاب الذين يسافرون بانتظام عدة ساعات في محاولة اجتياز نقاط التفتيش اليدوية".

كما أضاف:"نعتقد أنه من الممكن تحسين عملية الفرز في مراكز النقل هذه باستخدام التقنيات والبنى التحتية الحالية، فبدلاً من الانتظار في خط الأمان، يمكن للمسافرون أن يدخلون في طريقهم إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، ويضع الركاب جوازات سفرهم على الجانب الأيسر من السلالم وأمتعتهم على اليمين، مما يسمح بفحص الاثنين في وقت واحد.



السلالم

وسيؤكد التعرف على الوجه صورة جواز السفر مع الراكب، في حين أن "الأجهزة المتخصصة" الأخرى ستتحقق من وثائق سفره وصلاحيتها للطيران، وفي الوقت نفسه، على الجانب الآخر من المصعد، سيتم فحص الأكياس بحثًا عن أشياء خطرة أو محظورة.