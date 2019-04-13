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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بهاتفك الذكى هتخليك تتغلب على إدمانه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح إدمان الهواتف الذكية أمر يعانيه الكثيرين، ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة بسيطة لجعلك أقل ميلا لاستخدامه و قضاء الكثير من الوقت في التحديق فيه؟
هذه الطريقة موجودة بالفعل فى إعدادات جهازى الايفون والاندرويد، حيث يمكنك تغيير طريقة ظهور الشاشة من الإعدادات إلى الأسود والأبيض.
ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، يطلق علي هذه الميزة "التدرج الرمادى" أو "greyscale mode"، والتى تغير الشاشة بالأبيض والأسود، مما يقلل من جاذبيته ويحررك من إدمانه.
الهاتف الذكى
تريستان هاريس، المسئول السابق في جوجل، هو واحد من الأشخاص الذين يعتقدون أن هذه الخطوة البسيطة يمكن أن تمنعك من إدمان الهواتف الذكية، وكذلك يعتقد أن التكنولوجيا تعمل على نقاط الضعف النفسية لدينا.
وهناك عدد من المستخدمين فعلا الذين جربوا هذه الميزة، ومنهم ماك مكيلفى، الرئيس التنفيذي لشركة SalientMG للتسويق، ورجلان كانا يعملان في Mozilla ، صانعا متصفح الويب Firefox، حاولا أيضًا أن يصبحا رماديين، وقالوا إن مطوري التطبيقات يستخدمون الألوان لجعل إبداعاتهم أكثر إقناعًا.
الابيض والاسود
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