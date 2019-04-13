مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم السبت تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، تصل إلى 34 على القاهرة، و35 على جنوب وشمال الصعيد خلال فترات النهار.
وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم السبت، أن الموجة الحارة تستمر اليوم السبت فقط، على أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بداية من الأحد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل...
كانت هذه تفاصيل خبر باستثناء هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن: الحرارة تنخفض 12 درجة يوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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