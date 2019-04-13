شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. روبوت جديد يساعد فى إطعام ذوى الاحتياجات الخاصة "بالشوكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون فى الولايات المتحدة ذراع روبوت يمكنه أن يطعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الطعام تلقائيًا.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، درس الخبراء كيف يستخدم الأشخاص الحقيقيون "الشوك" لإطعام بعضهم البعض من أجل تعليم الروبوت أفضل طريقة للقيام بمهمته.

ويضبط الذراع تلقائيًا كل من القوة التي يستخدمها والزاوية التي يلقط بها العناصر للحصول على أفضل كمية من الطعام وتقديمه بغض النظر عن الحجم أو الملمس.



روبوت الطعام

وقال عالم الروبوتات سيدارتا سرينيفاسا "الاعتماد على مقدم الرعاية للإطعام كل يوم، يسلب شعور الشخص بالاستقلال، لذلك الهدف من هذا الروبوت أن يعطى الأشخاص الإحساس بالسيطرة أكبر على حياتهم دون الحاجة للآخرين".

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ولمعالجة هذا الأمر ، بدأ البروفيسور سرينيفاسا وزملاؤه في جامعة واشنطن في تطوير نظام تغذية ذاتي التوجيه يمكنه إطعام مستخدمه كما يريد، عندما يرغب فى ذلك.

الحل الذي قاموا بتصميمه، هو الذراع المساعد (ADA)، وهو آلي ذكي يمكن، إلى جانب الكمبيوتر المتحكم فيه، إرفاقه بكراسي متحرك للمستخدم.



روبوت الطعام

ويتم توجيه الروبوت جزئيًا بواسطة الكاميرا الموجودة على الذراع ومستشعر اللمس، حيث إنه عندما يتم تنشيطه، يحاكي الروبوت الحركات البشرية الحقيقية من أجل تحديد المواد الغذائية وتقديمها باستخدام شوكة.

وتم مد الروبوت بتقنية التعرف على الوجه، وكذلك يتم استخدام خوارزمية الكشف عن الأشياء التي يطلق عليها "RetinaNet"، والتى تعمل أولاً لمسح طاولة العشاء وتحديد أنواع الطعام التي يتم تقديمها، ثم يقوم البرنامج الثاني " SPNet" بتحليل كل قطعة من المواد الغذائية لتحديد أفضل طريقة لالتقاط الروبوت لها بالشوكة، وبمجرد التقاطه للطعام، يساعد تتبع الوجه على توجيه الطعام إلى فم المستخدم بأفضل زاوية لأخذ لقمة.