شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه "فوستوك" .. تعرف على أول مركبة فضاء حملت البشر خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فوستوك 1" هى أول مركبة فضائية روسية تنقل إنسانًا إلى الفضاء، وهو يوري جاجارين الذى تم الاحتفال بأول رحلة فضائية له بالأمس.

ووفقا لما ذكرته وكالة "ناسا" للفضاء، تكونت المركبة الفضائية من مقصورة كروية بها فتحات صغيرة وهوائيات راديو خارجية بالإضافة إلى أجهزة الراديو، ونظام دعم الحياة، ومقعد طرد في المقصورة المأهولة.



مركبة فوستوك

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كما أنه لم يكن الأطباء والمهندسون يعلمون عن طبيعة رد فعل الطاقم في حالة انعدام الجاذبية مما جعلهم يقومون بالتحكم بوضع مركبة الفضاء بشكلٍ آلي، كما تم ربط الكابينة بوحدة خدمة تحمل بطاريات كيميائية وصواريخ توجيه ومعدات دعم إضافية للنظام بأكمله.

وتم فصل هذه الوحدة عن المقصورة المأهولة عند الدخول، وبعد مدار واحد، دخلت المركبة الفضائية الغلاف الجوي وهبطت في كازاخستان، وذلك بعد ساعة و 48 دقيقة من إطلاقها.

وتم تصميم مركبة فوستوك الفضائية لإخراج رائد الفضاء من الأرض في حوالي 7 كم والسماح له بالعودة إلى الأرض.