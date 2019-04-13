شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات الذكاء الاصطناعى تتنبأ بالفائز فى صراع "Game of Thrones" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقطات العلم الغريبة تدهشنا يوما عن الآخر، ولعل من بين أكثرها غرابة أن يجعل الباحثين من فكرة مسلسل بحث علمى، ويستخدمون تقنياتهم فى تحليله والتنبؤ بنهايته.

وفقا لما ذكره موقع "mirror" البريطانى، استخدم باحثون من جامعة ميونخ تقنية الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالأشخاص الذين يحتمل أن يفوزوا بالعرش الحديدي فى مسلسل "Game of Thrones".

وبسبب شعبية هذا المسلسل العالمية، خمن الكثيرين من سيجلس في النهاية على العرش الحديدي المرغوب فيه، ولكن الآن استخدم باحثون من جامعة ميونخ التقنيات والعلوم للتنبؤ بمن يحتمل أن يحتل الصدارة، حيث طور الفريق خوارزمية حللت بيانات حول Game of Thrones للتنبؤ بفرص البقاء لكل شخصية.

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ويشير التحليل إلى أن شخصية دنيرس تارجارين لديها أكبر فرصة (99٪) من النجاة فى مسلسل Game of Thrones، تليها شخصية " تيريون لانستر" الذي حقق معدل البقاء على قيد الحياة بنسبة 97٪، وعلى جانب آخر فإن فرص سانزا ستارك للبقاء لا تبدو جيدة، حيث تتنبأ الخوارزمية بوجود فرصة بنسبة 73٪ في وفاتها.

وقال الدكتور جاي ياشداف ، الذي قاد الدراسة: "بينما تعتمد مهمة التنبؤ بفرص البقاء على قيد الحياة لشخصيات Game of Thrones على البيانات المأخوذة من عالم الخيال، تستخدم نفس تقنيات الذكاء الاصطناعي بالضبط في العالم الحقيقي وتواجه تأثير قوي على حياتنا اليومية".