Galaxy Tab S4 10.5 هو أحدث جهاز من شركة سامسونج يحصل على تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - الجهاز اللوحي Galaxy Tab S4 10.5 الذي أطلقته شركة سامسونج لأول مرة في شهر أغسطس من العام الماضي مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo بدأ الآن بتلقي تحديث Android 9 Pie مع واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج.
تحديث Android 9 Pie للجهاز اللوحي Galaxy Tab S4 10.5 يحمل البنية رقم T835XXU2BSD1 ويجري حاليًا إصداره لنسخة LTE التي تحمل الإسم الرمزي SM-T835 فقط. هذا التحديث متوفر حاليًا لعملاء هذه النسخة بالذات من Galaxy Tab S4 10.5 في فرنسا، ولكن من المفترض أن يصل إلى المستخدمين في المناطق الأخرى قريبًا، وإلى نسخة WiFi من هذا الجهاز اللوحي كذلك.
وبغض النظر عن كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مارس، فضلا عن ميزات الرفاهية الرقمية والوضع الليلي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Galaxy Tab S4 10.5 هو ثالث جهاز من شركة سامسونج يحصل على تحديث Android 9 Pie هذا الأسبوع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصل هذا التحديث إلى كل من Galaxy J6 و Galaxy J8.
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