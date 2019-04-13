الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro ينفدان في غضون عشر ثوانٍ في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - عرضت شركة Huawei اليوم الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro للطلب المسبق في الصين ونجحت في بيع الدفعة الأولى في غضون عشر ثوانٍ. وقالت الشركة أنها حصدت 200 مليون يوان صيني من الإيرادات من خلال بيع هذه الدفعة والتي تتألف تقريبًا من 30 آلف إلى 50 آلف وحدة، إعتمادًا على الطراز وخيارات الذاكرة المختارة.

يبدأ سعر الهاتف Huawei P30 من 3988 يوان صيني للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية، ويرتفع ليصل إلى 4788 يوان صيني في حالة إذا قررت شراء نسخة 8GB/256GB. الهاتف Huawei P30 Pro من ناحية أخرى يكلف ما بين 5488 يوان صيني و 6788 يوان صيني على متجر Vmall الصيني التابع لشركة Huawei. وتجدر الإشارة إلى أن المشترين الـ 3000 الأوائل سيحصلون على عصا ثلاثية القوائم لإلتقاط صور السلفي مجانًا.

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كشف المتجر الإلكتروني الصيني الآخر Tmall عن تفاصيل مثيرة للإهتمام حول المبيعات الأولية. منذ 27 مارس، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro، فقد بحث أكثر من 3.2 مليون شخص عن الجهاز، ونحو 60% منهم كانوا من النساء.